Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu

Başkan Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın annesi ve babası ABD vatandaşlığına geçti. Melania'nın ebeveynleri Viktor ve Amalija Knavs, New York'ta yapılan vatandaşlık töreninde yemin ederek, Amerikan vatandaşlığına geçti.

VATANDAŞLIK ALDILAR

Trump'tan 2 yaş büyük 74 yaşındaki baba Viktor'un, Amerika'ya gelmeden önce Slovenya'da oto galerisinde, anne Amalij'nin de tekstil fabrikasında çalıştığı belirtildi. Şu an emekli olduğu bildirilen Knavs çifti, Amerika'da "Yeşil Kart" olarak bilinen daimi oturum izniyle yaşıyordu. Çiftin oturma iznini kızları Melanie Trump üzerinden alıp almadıkları ise açıklanmadı.

ABD'de sistem, yeşil kartı bulunan veya vatandaşlık alan göçmenlerin birinci dereceden yakınlarını kalıcı olarak ülkeye getirmelerine izin veriyor.

TRUMP GÖÇMEN ZİNCİRİNE KARŞI

Amerikan kamuoyunda "göçmenlik" tartışmaları devam ederken bu konudaki sert yaklaşımları bilinen Trump'ın eşinin ebeveynlerinin nasıl Yeşil Kart aldıkları tartışma konusu olmuştu. Trump, "göçmen zinciri" adı verilen ve Yeşil Kart almış bir kişinin kendi ailesinden başka kişilere de sponsor olarak onların da kalıcı oturma izni almasına imkan veren düzenlemenin kaldırılmasını istiyordu.

Amerikan medyası, Knavsların "göçmen zinciri" yoluyla Yeşil Kart almış olabileceğini, bu durumda Trump'ın "tutarsız" davranmış olacağını savunmuştu. Seçim döneminde Amerikan "halkını savunmak" amacıyla ülkeye gelen göçmenlere ciddi kısıtlamalar getireceğini vaat eden Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk hafta nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getirmişti. Amerikan yargısı tarafından yürütmesi durdurulan kararın ardından iki kez daha benzer kararlar alan Trump, tüm ülkeye hitap ettiği "Birliğin Durumu" konuşmasında "Yeşil Kart çekilişi" ile "göçmen zinciri" uygulamalarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.