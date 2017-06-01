Trump'ın kesik başını gösteren komedyen kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kesik baş maketini gösteren komedyen CNN tarafından kovuldu.
Kanal yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "CNN, yılbaşı programı kapsamında Kathy Griffin ile olan sözleşmesini sona erdirmiştir." ifadesine yer verildi.
"YAPTIĞINDAN UTANMALISIN"
Trump, kesik baş maketini elinde tutarken görüntüsünü videoya kaydeden komedyen Griffin'e tepki göstermiş, Twitter'dan, "video nedeniyle çocuklarının, özellikle 11 yaşındaki oğlu Barron'un çok üzüldüğünü ve Griffin'in yaptığından utanması gerektiğini" paylaşmıştı.
Griffin, "Çok ileri gittim. İçtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.