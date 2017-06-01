Trump'ın kesik başını gösteren komedyen kovuldu

Şırnak'ın Şenoba İlçesi'nde yaşanan helikopter kazasında, jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut'un da şehit olduğu öğrenildi.

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

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Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın, Mehmetçik'le her cephede yer aldığı için "Asker Aydoğan" olarak anılıyordu.