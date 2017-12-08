Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu

Uluslararası hukuk uzmanları, Sputnik'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkındaki açıklamasını değerlendirdi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Profesör John B. Quigley, "DEAŞ, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini, saflarına yeni üyeler çekmek için kullanacaktır" ifadelerini kullandı.





"ATEŞİ KÖRÜKLEYECEK"

Illinois Üniversitesi'nden Profesör Francis Boyle, Trump'ın kararının ABD'nin dünya genelindeki Arap ve Müslüman topluluklarıyla ilişkilerini sekteye uğratacağını belirtti.

Boyle, verdiği demeçte, "Bu sadece ateşi körükleyecek, kendisi neler başlattığını kesinlikle biliyor" diye konuştu.

Trump'ın aldığı kararın Ürdün Nehri'nin batı kıyısında ve Gazze'de İsrail'in işgaline son vermeye yönelik toplu bir isyana neden olabileceğini söyleyen Boyle, "Başkan Trump'ın yaptıklarından ötürü çok sayıda insanın ölmesinden korkuyorum. Bu yeni bir intifadaya (ayaklanmaya) yol açar" diye sözlerini sürdürdü.