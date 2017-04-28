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Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin işlevi

ABD Başkanı Donald Trump'la röportaj yapan AP'den Julian Pace Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin kola istemek için olduğunu yazdı.

28.04.2017 - 17:07
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Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin işlevi

ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

DÜĞMEYE BASINCA KOLA GELİYOR

Associated Press adına Trump'la röportaj yapan gazeteci Julian Pace, ABD Başkanı'nın Oval Ofis'te bulunan masasında kırmızı bir buton bulunduğunu yazdı.

Pace, bu butona basılınca Beyaz Saray'da görev yapan kahyanın odaya geldiğini anlattı.

Julian Pace yaptığı açıklamada, "ABD başkanlarının on yıllardır kullandığı tarihi masadaki kırmızı butona bastığı zaman, bir Beyaz Saray kahyası elinde kolayla odaya geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin işlevi

KOLAYLA İLK DEFA ANILMIYOR

"Kırmızı buton" iddiası henüz yeni olsa da, fast food ve Amerikan yemeklerine düşkünlüğüyle bilinen Trump'ın adı ilk kez kolayla birlikte anılmıyor. Daha önce de CNN muhabiri Kate Bennett, Trump'ın Oval Ofis'te telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve masada bulunan kolaya dikkat çekmişti.

Trump'ın masasındaki kırmızı düğmenin işlevi

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