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Trump'ın Merkel'in elini sıkmaması ABD medyasında

Donald Trump'ın Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri oldu.

18.03.2017 - 08:34
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  2. Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel 'i Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayan Trump'ın, Oval Ofis'teki görüşmede Almanya Başbakanı'nın elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurdu.

EL SIKIŞMAK İSTER MİSİNİZ

Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sıkışmak ister misiniz?" şeklindeki sorusuna Trump'ın herhangi bir tepki vermemesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Trump'ın Merkel'in elini sıkmaması ABD medyasında

BİLİNÇLİ OLARAK YAPTI

Bazı kişiler Trump'ın, Merkel'in sözlerini duymamış olabileceği yorumunu yaptı. Alman Başbakan'ın sesini duymasına rağmen Trump'ın bilinçli olarak duymamazlıktan geldiği yorumu da ağır bastı. Sorusuna yanıt alamayan Merkel'in Trump'a şaşkın bakışı da dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmede Trump'ın Merkel'e doğru değil de muhabirlere doğru dönerek konuşması ikili arasındaki görüşmenin beklentilerin altında geçtiği yorumlarına yol açtı.

Amerikan medyasında yoğun biçimde yer verilen olayın videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde "ülkeye çok sayıda göçmeni kabul etmekle yanlış yaptığı" şeklindeki sözleriyle Merkel'i eleştirmiş, Alman basınında Trump'ın sözleri tartışma yaratmıştı.

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