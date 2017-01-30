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Starbucks 10 bin mülteciyi istihdam edecek

Başkan Trump'ın göçmen ve mültecilere yönelik kararı sonrası Starcuck, 10 bin mülteciyi istihdam etme kararı aldı.

30.01.2017 - 07:28
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Starbucks 10 bin mülteciyi istihdam edecek

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAMAN"

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.  Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

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