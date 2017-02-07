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Trump'ın müstakbel AB elçisi: Yunanistan avrodan çıkmalı

ekonomist Ted Malloch, ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması için çok güçlü bir sebep bulunduğunu söyledi.

07.02.2017 - 05:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

AB karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Malloch, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malloch, "Sizce Yunanistan, AB'den ayrılmalı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla, muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için çok güçlü bir sebep var." dedi.

AB ve ABD, ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'a, 7 yıl önce kabul ettiği kemer sıkma paketinin şartlarını yerine getirmesi için baskı yapıyor. Özellikle Almanya, şartlarda herhangi bir yumuşamaya karşı çıkıyor.

Trump'ın müstakbel AB elçisi: Yunanistan avrodan çıkmalı

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