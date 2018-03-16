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Trump'ın oğlu 12 yıllık evliliğini sonlandırıyor

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr ve 12 yıllık eşi Vanessa Trump ayrılık kararı verdi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 11:44..
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Donald Trump Jr. ve Vanessa Trump, 12 yıllık ilişkilerini sonlandırıyor. Dün ortak basın açıklaması yapan çift, herkesi bu kararlarıyla şaşırttı.

Trump'ın oğlu 12 yıllık evliliğini sonlandırıyor

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Yapılan açıklamada, "12 yıllık evliliğin ardından yollarımızı ayırmaya karar verdik. Her zaman birbirimize ve ailelerimize büyük bir saygı duyduk. Sahip olduğumuz beş çocuk en önemli önceliğimiz olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Trump'ın oğlu 12 yıllık evliliğini sonlandırıyor

ŞÜPHELİ MADDE İÇEREN MEKTUPLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çiftin ikisi kız, 5 çocuğu bulunuyor. Gözlerden ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Vanessa Trump, geçtiğimiz aylarda Manhattan'daki evine gelen ve şüpheli madde içeren zarf nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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