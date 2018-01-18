Trump'ın oğlu: Babam ırkçı değil

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'ya göç eden Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'B.k çukuru' benzetmesi yapmış ve birçok kesim tarafından ırkçılıkla suçlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu Eric Trump, babası hakkındaki ırkçılık suçlamalarını ise kabul etmedi.

"BABAM IRKA BAKMAZ, SADECE PARAYI ÖNEMSER"

Suçlamalara 'Tümüyle saçmalık' diyen Eric Trump, "Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz." dedi.

"EN IRKÇI OLMAYAN İNSAN BABAMDIR"

Ayrıca oğul Trump, "Tüm hayatım boyunca tanıdığım en ırkçı olmayan insan babamdır. Babam kanserin tedavisini bulsa bile muhalifler tarafından şeytanlaştırılmaya çalışılacak." ifadelerini kullandı.