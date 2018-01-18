taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.391
USD
3,7808
EURO
4,6337
ALTIN
161,71
PETR
69,0300

Trump'ın oğlu: Babam ırkçı değil

El Salvador ve Afrika ülkerinden göç edenlere hakaret eden Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump, babasına sahip çıktı: Babam sadece ekonomiyle ilgilenir ve tek renk görür yeşil.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 18:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'ya göç eden Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'B.k çukuru' benzetmesi yapmış ve birçok kesim tarafından ırkçılıkla suçlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu Eric Trump, babası hakkındaki ırkçılık suçlamalarını ise kabul etmedi.

"BABAM IRKA BAKMAZ, SADECE PARAYI ÖNEMSER"

Suçlamalara 'Tümüyle saçmalık' diyen Eric Trump, "Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz." dedi.

Trump'ın oğlu: Babam ırkçı değil

"EN IRKÇI OLMAYAN İNSAN BABAMDIR"

Ayrıca oğul Trump, "Tüm hayatım boyunca tanıdığım en ırkçı olmayan insan babamdır. Babam kanserin tedavisini bulsa bile muhalifler tarafından şeytanlaştırılmaya çalışılacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

178
Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

29
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

151
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

81
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

140
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

257
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM