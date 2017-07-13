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Trump'ın oğlu mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., mahkemeye çağrılarak ifade vermesi istendi.

13.07.2017 - 20:00
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AP'nin haberine göre Senato Yargıçlar Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. mahkemeye çağrıldı.

RUSLARLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşan Donald Trump Jr'a buluşma öncesinde Rus hükümetinin Trump'ın seçim kampanyasına yardım etmek istediğinin söylendiği öne sürülmüştü.

Donald Trump Jr, Rus avukatla 9 Haziran 2016 günü görüştüğünü doğrulamıştı ancak Rus avukatın kendisine herhangi anlamlı bir bilgi vermediğini söylemişti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya yöneticisi Paul Manafort da görüşme de bulunmuştu.

Trump'ın oğlu mahkemeye çağrıldı

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