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Trump'ın oğlundan CNN'e videolu cevap

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.,'Top Gun' filmiyle CNN'e gönderme yaptı.

11.07.2017 - 11:44
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  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, medyayı 'yalan' haber yapmakla suçluyor ve arası özellikle CNN ile bir türlü düzelmiyor.

Trump'ın oğlundan CNN'e videolu cevap

TRUMP VE AİLESİ 'YALAN' HABERE SAVAŞ AÇTI

Trump'ın ve ekibinden bir kişinin Ruslarla ortak seçimi etkilediği yönündeki 'yalan' haberleri medyayla paylaşan CNN'e Trump ve ailesi savaş açtı.

Trump'ın oğlundan CNN'e videolu cevap VİDEO

Trump'ın oğlundan CNN'e videolu cevap

OĞLU TWİTTER'DAN VİDEO PAYLAŞTI

Şimdi de ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu 39 yaşındaki Donald Trump Jr., kendi Twitter sayfasından CNN ile ilgili bir video paylaştı. Bu videoda Trump, CNN'nin jetini vurarak yok ediyor.

Donald Trump Jr. paylaştığı gönderinin altına, "Şu ana kadar gördüğümün en iyisi." şeklinde bir yazı da paylaştı.

Trump'ın oğlundan CNN'e videolu cevap

TRUMP CNN'NİN JETİNİ YOK EDİYOR

Böylece Donald Trump Jr.; başrolünü Tom Cruise'un oynadığı ve 1986 yılında vizyona giren 'Top Gun' filmiyle CNN'e gönderme yapmış oldu.

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