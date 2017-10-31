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Trump'ın orduda transeksüel yasağı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın transeksüellerin Amerikan ordusuna girmesini engelleyen kararı federal hakim tarafından iptal edildi.

31.10.2017 - 09:18
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Trump'ın orduda transeksüel yasağı iptal edildi

Trump'ın orduda transeksüel yasağı iptal edildi

Washington mahkemesi hakimi Kollar-Kottely, Amerikan ordusuna alımlar konusunda Obama döneminde başlatılan uygulamaya geri dönülmesi kararını verdi.

Bu uygulamaya göre transeksüellerin orduya katılmasında bir engel kalmadı.

TRUMP YASAKLAMIŞTI

Trump Temmuz ayında Twitter üzerinden transeksüellerin orduya artık alınmayacağını, var olanlarınsa tıbbi masraflarının karşılanmayacağını açıklamıştı.

1.3 milyon askerin görev aldığı Amerikan ordusunda 1300 ile 10000 arasında transeksüel olduğu düşünülüyor.

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