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Trump'ın özel kalem müdürü istifa etmeyecek

Beyaz Saray'da toplantı düzenleyen Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

13.10.2017 - 01:00
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Amerikan medyasında son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Kelly, "Bugün görevimden ayrılmıyorum. Başkan'la henüz konuştum. Bugün görevime son verileceğini de sanmıyorum. Bu görevden ayrılmayı düşünecek kadar görevimle ilgili rahatsız değilim." şeklinde konuştu.

Trump'ın özel kalem müdürü istifa etmeyecek

Şu anki işinin bugüne kadarki en zor ve değerli görevi olduğunu kaydeden Kelly, görevinin Trump'ı sınırlandırmak değil, ona danışmanlık yapmak olduğunu vurguladı.

"TWİTTER KULLANMASI İŞİMİ ZORLAŞTIRMIYOR"

Kelly, Trump'ın Twitter kullanımının çokça tartışıldığı ve kendisinin bu duruma nasıl baktığıyla ilgili bir soruya da "Başkan'ın Twitter kullanımı benim işimi zorlaştırmıyor." diye cevap verdi.

Öte yandan Kelly, bir soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın İran'la ilgili açıklamasını cuma günü yapacağını bildirdi. Alınan kararın detaylarına girmeyen Kelly, Trump'ın gerekli duyuruyu yapacağını ifade etti.

Trump'ın özel kalem müdürü istifa etmeyecek

Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesine sahip olmasının kendisi için en büyük endişe kaynağı olduğunu kaydeden Kelly, Trump yönetiminin bu konuda çok kararlı bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

ABD medyasında hafta boyunca çıkan bazı haberlerde Trump ile Kelly arasındaki anlaşmazlıkların üst noktaya ulaştığı ve Kelly'nin kısa süre içinde görevini bırakacağı iddia edilmişti.

Ocak ayında Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan Trump'ın kabinesinde önce İç Güvenlik Bakanı olarak göreve başlayan emekli asker Kelly, temmuz ayında Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine bu göreve getirilmişti.

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