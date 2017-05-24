Trump'ın Papa karşısındaki el pençe duruşu

Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'den sonra Vatikan'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'da Papa ile bir araya geldi.

Trump'a; eşi ve kızının yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da eşlik etti.

PAPA'NIN KARŞISINDA EZİLDİ

Papa'nın karşısına oturan ABD Başkanı Trump'ın el pençe divan durması objektiflere böyle yansıdı.

300 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

İlk durağı Suudi Arabistan olan Donald Trump, Suudilerle 300 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı.

İSRAİL FİLİSTİN BARIŞI

Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e giden Trump, ardından Filistin'de Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Trump, burada yaptığı açıklamalarda; İsrail-Filistin barışı için kararlı olduğunu ifade etti.