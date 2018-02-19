Trump'ın Pekin ziyaretinde nükleer kavga

Amerikan basını,Trump'ın kasım ayındaki Pekin ziyaretinde ABD'li ve Çinli yetkililer arasında fiziksel arbede çıktığını belirtti.

ABD Başkanı'nın nereye gitse peşinden gelen ve İngilizce "nuclear football" diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' yüzünden kavga yaşandığı ortaya çıktı.

NÜKLEER ÇANTA KAVGASI

Trump'ın Ulusal Halk Kongresi binası olan Büyük Halk Salonu'nu ziyareti sırasında arkasından nükleer silah kumanda çantasını taşıyan askeri yetkili durduruldu. Durumu fark eden Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, hemen olay yerine gidip ABD'li askeri yetkililere ''Yürümeye devam edin'' talimatını verdi.

Bunun üzerine Amerikalılarla Çinliler arasında itiş kakış yaşandı.

ÇİN TARAFINDAN ÖZÜR

Haberde ''Çinli bir güvenlik yetkilisi Kelly'yi yakalayınca Kelly de sert bir hamleyle adamın elini bedeninden ittirdi. (ABD Başkanı'nı korumakla görevli) Gizli Servis'ten bir ajan, Çinli bir güvenlik yetkilisini yakalayıp yere düşürdü.'' denildi. Olayuın hemen ardından Pekin'deki güvenlik önlemlerinden sorumlu yetkili kişinin özür dilediği belirtildi.