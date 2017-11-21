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Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkililerinin, Başkan Trump'ın ekibinin Rusya ilişkilerine dair iddiaları teyit edemedikleri açıklandı.

21.11.2017 - 03:00
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Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkililerinin, 'Trump dosyası'nda yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin Rusya ile gizli ilişkiler ve anlaşmalar içinde olduğu iddialarını teyit edemedikleri ya da kanıtlarla destekleyemedikleri konusunda Kongre üyelerini bilgilendirdiği belirtildi.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

35 sayfalık Trump Dosyası FBI'ın eline ilkin Temmuz 2016'da geçmişti. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi, Ağustos 2017'de Adalet Bakanlığı ve FBI'dan dosyayla ilgili değerlendirme sunmalarını talep etmişti.

Ancak Sputnik'in Washington Examiner gazetesinden aktardığına göre; bir yıldan fazladır dosya üzerinde çalışmalarına rağmen böyle bir değerlendirme sunamayan bakanlık ile federaller, Kongre üyeleriyle yüz yüze görüşmelerde dosyadaki iddiaları doğrulayamadıklarını söyledi. Bu haber, Komite'nin Demokrat Partili üyesi Adam Schiff'in Wall Street Journal gazetesine 'dosyadaki pek çok şeyin doğru çıktığını' söylemesinin ardından geldi.

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

"TRUMP BELGELERİNİ SIZDIRAN CLİNTON" İDDİASI

Dosyanın ocak ayında BuzzFeed sitesine sızdırılmasıyla Rus istihbaratının Trump'ın 'kadınlarla ilişkileri dahil çeşitli faaliyetlerini kaydederek her türlü şantaja açık hale gelmesini sağladığı' iddiaları medyada çok geniş yer bulmuştu.

Bunun üzerine dosyayı hazırlayanın peşine düşüldü ve bu kişinin İngiliz istihbarat servisi MI6'in eski Rusya uzmanı casusu Christopher Steele olduğu anlaşıldı.

Steele'e dosya için 168 bin dolar ödeyen Washington merkezli Fusion GPS şirketine asıl sipariş verenin ise geçen yılki başkanlık seçimini Trump'a kaybeden Demokrat Partili aday Hillary Clinton olduğu ortaya çıktı.

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

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