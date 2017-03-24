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Trump’ın sağlık reformu yasası ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sağlık reform tasarısı olan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası, Cumhuriyetçilerce ertelendi.

24.03.2017 - 01:08
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski Başkan Barack Obama’nın yürürlüğe koyduğu ve ‘Obamacare’ adıyla anılan sağlık sigorta sistemini kaldırarak yerine Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası’nı (AHCA) koymayı öngören tasarı ertelendi.

OY ÇOKLUĞU SAĞLAYAMAMA KAYGISI

ABD Temsilciler Meclisi’nde Perşembe günü görüşülmesi ve oylamaya sunulması beklenen tasarının Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelendiği duyuruldu. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare’ yerine AHCA’yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacakları endişesi nedeniyle erteleme yoluna gittikleri belirtildi.

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