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Trump'ın sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası’nı (AHCA) koymayı öngören tasarıyı kabul etti.

05.05.2017 - 00:33
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sad

Temsilciler Meclisi, 'Obamacare' sağlık sigorta sistemini yürürlükten kaldırmayı öngören ve yerine ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği AHCA’yı koymayı teklif eden tasarıyı 213’e karşı 217 oyla kabul etti. AHCA’nın yürürlüğe girmesi için ABD Senatosu’nun da onayı gerekiyor.

DAHA ÖNCE OY ÇOKLUĞU SAĞLANAMAMIŞTI

Donald Trump, Mart ayında ‘Obamacare’ yerine ‘AHCA’yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacaklarının anlaşılması üzerine iptal etmişti.

"OBAMACARE PATLAYACAK VE DEMOKRATLAR DA BUNU GÖRECEK"

AHCA’nın, Amerikan halkı için daha iyi bir sağlık sigortası sistemi olduğunu savunan Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, "Demokratlar tek fire vermeden ‘Obamacare’e sahip çıktılar. Bir tarih vermek istemiyorum ama bir süre daha Obamacare devam edecek. Ancak şunu de belirtmek gerek ki ‘Obamacare’ yakın zaman içerisinde patlayacak ve Demokratlar da bunu görecek" demişti.

ŞU ANA KADAR Kİ EN BÜYÜK ZAFER

Obamacare’in yürürlükten kaldırılması, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetime geldiği günden bu yana kazandığı en önemli zafer olarak değerlendirildi.

Trump'ın sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

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