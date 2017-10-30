Trump'ın seçim menajeri FBI tarafından tutuklandı

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort'un hakkında çıkartılan tutuklama kararının ardından sabah saatlerinde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkent Washington'daki binasına giderek federal yetkililere teslim oldu.

FBI RUSYA İDDİALARININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Manafort'un yanı sıra hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski iş ortağı Rick Gates'in de yetkililere teslim olduğu bildirildi.

Medyaya yansıyan haberlerde, Mueller'in, yasaları ihlal etmek, para aklamak ve benzer 12 suçtan dolayı Manafort hakkında tutuklama kararı verdiği belirtildi.

GİZLİ İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Söz konusu tutuklamalar, Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamındaki ilk tutuklamalar olurken, suçlamaların içeriği net olarak açıklanmadı. Tutuklamaların, Rusya ve Trump kampanyası arasındaki "gizli iş birliği" iddialarıyla ne şekilde bağlantılı olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya mayıs ayında özel yetkili savcı olarak Robert Mueller atanmıştı. Mueller dışında ABD Kongresinde de ayrı olarak bir Rusya soruşturması yürütülüyor.