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Trump'ın serveti 100 milyon dolar azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın toplam mal varlığının 100 milyon dolar azalarak 2,9 milyar dolara gerilediği iddia edildi.

22.06.2017 - 04:18
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Trump'ın serveti 100 milyon dolar azaldı

Bloomberg'ün tahminlerine göre, Trump'ın emlak milyarderliğinden ABD Başkanlığına terfi etmesi serveti için iyi olmadı.

2.9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yıllık finansal raporlar, banka verileri, mortgage belgeleri ve piyasa değerlendirmeleri göz önüne alınarak hazırlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Trump'ın toplam mal varlığının 3,0 milyar dolardan 2,9 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Bloomberg, hesaplamalarında Trump'ın ABD Hükümet Etik Bürosuna sunduğu mal beyannamesini de dikkate aldığını bildirdi. Söz konusu beyanname, Trump'ın Ocak 2016-Nisan 2017 döneminde 16 ayda en az 596 milyon dolar gelir elde ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın servetindeki gerilemede aralarında New York'taki Trump Tower'ın bulunduğu bazı gayrimenkullerinin bu sene beklenen gelir performansını göstermemesinin etkili olduğu belirtildi.

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