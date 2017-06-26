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Trump'ın seyahat yasağı mahkemece kabul edildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağı başvurusunu kabul etti.

26.06.2017 - 18:16
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Trump'ın seyahat yasağı mahkemece kabul edildi

ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesiyle ilgili başvuruyu kabul etti.

İLK DURUŞMA EKİM AYINDA

İlk duruşma ekim ayında yapılacak. Ayrıca mahkeme, yasağın bazı bölümlerinin uygulanabileceğini de açıkladı.

Öte yandan alınan karar göre; söz konusu ülkelerden ABD'ye gelecek olan kişinin iyi niyetli ilişkiler kuracağına dair kanıt varsa ülkeye girebileceği belirtildi.

YASAKLI ÜLKELER

ABD'nin seyahat yasağı uyguladığı ülkeler; Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali.

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