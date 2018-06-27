taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6208
EURO
5,3899
ALTIN
186,61
PETR
76,3400

Trump'ın seyahat yasağına protesto

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği seyahat yasağını onaylayan mahkemeyi protesto etti.

AA | 27.06.2018 - 07:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Yüksek Mahkeme, geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu.

Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını Anayasaya uygun bulan Yüksek Mahkeme, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından protesto edildi.

Trump'ın seyahat yasağına protesto

MAHKEME ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

"Duvara hayır, yasağa hayır", "Seyahat yasağına hayır", "Demokrasiye evet, yasağa hayır" gibi pankartlar taşıyan kalabalık grup, Trump yönetimi ve Yüksek Mahkeme aleyhinde sloganlar attı.

SERT ELEŞTİRİLER

Öte yandan ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu seyahat yasağı sert bir dille eleştirildi. Açıklamada, söz konusu yasağın ve Yüksek Mahkeme kararının Amerikan değerleriyle örtüşmediğine dikkat çekildi.

Trump'ın seyahat yasağına protesto

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

MAHKEME KARARI 5'E KARŞI 4 OYLA ALMIŞTI

Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak. İlk olarak eylül ayında Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve orijinal halinde Çad'ın da bulunduğu listede sonraki aylarda güncelleme yapılmış ve Çad "yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle" listeden çıkarılmıştı.

Trump'ın seyahat yasağına protesto

Trump'ın seyahat yasağına protesto

Trump'ın seyahat yasağına protesto

Trump'ın seyahat yasağına protesto

Trump'ın seyahat yasağına protesto

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

150
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

155
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

63
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

22
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

83
ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

17
Türk bayrağı astığı için markete saldırdılar

Türk bayrağı astığı için markete saldırdılar

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM