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Trump'ın sığınmacı tasarısı mahkemeden döndü

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı edilmesini" talep eden kararı ile ilgili başvurusunu reddetti.

AA | 27.02.2018 - 01:13..
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Yüksek Mahkeme, başvuruyu ele almama kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, geçen hafta federal bir yargıç tarafından ülke genelinde uygulaması durdurulan kararla ilgili öncelikle Temyiz Mahkemesine başvurması gerektiğine vurgu yapıldı. Söz konusu kararın uygulanabilmesi için ABD Adalet Bakanlığının öncelikle Temyiz Mahkemesine başvurması bekleniyor.

Trump'ın sığınmacı tasarısı mahkemeden döndü

700 BİN GENCİN DURUMU BELİRSİZ

ABD'de Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin mart ayı başına kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere 2 yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı.

Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi ise eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco federal bölge yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

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