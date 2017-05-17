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Trump'ın son gözdesi Victoria's Secret modeli

Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcülüğü görevine eski top modeli getireceği konuşuluyor.

17.05.2017 - 15:27
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sdf

Geçtiğimiz hafta FBI Direktörü James Comey'i kovan ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdi de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ı görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.

Trump'ın son gözdesi Victoria's Secret modeli

Trump'ın Spicer'ın yerine getirmeyi düşündüğü kişinin ise eski Victoria Secret modeli Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle olduğu öne sürüldü.

"BAŞKANLA İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Konuyla ilgili konuşan Guilfoyle, "Bir vatansever olarak ülkeme hizmet etmekten onur duyarım. Bunun benim için büyüleyici bir iş olacağını düşünüyorum. Bu zorlu bir iş, azim, dikkat gerektiriyor." dedi.

Trump'ın son gözdesi Victoria's Secret modeli

Guilfoyle: Başkanla iyi bir ilişkim var. Açık, samimi ve hakiki ilişkilerden hoşlanıyorum. Güven ve bütünlük inşa ediyor. Bu da sözcü pozisyonunda başarılı olmak için zaruri.

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