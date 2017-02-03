Trump'ın stratejisti: Çin'le savaş çıkar

ABD-Çin ilişkilerinde Donald Trump'ın kurmaylarından yeni bir açıklama daha geldiği öğrenildi.

Trump'ın baş stratajisti Stephen Bannon 9 ay önce katıldığı bir radyo programında Çin'le ilgili konuştuğu ortaya çıktı.

"5-10 YIL İÇİNDE SAVAŞ ÇIKAR"

Söz konusu radyo programında ABD ile Çin arasındaki gerginliğin Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar nedeniyle her gün tırmandığını ifade eden Bannon, savaşın '5-10 yıl içerisinde' çıkacağını tahmin ettiğini kaydetti.

ÇİN İÇİN SAVAŞ OLASILIK

Geçtiğimiz günlerde Çinli üst düzey bir askeri yetkili, 'Çin Halk Kurtuluş Ordusu' sitesinden yayınladığı açıklamada, ABD ile savaşın artık bir olasılık haline geldiğini ifade etmişti.

Çinli yetkili, sözlerini ABD'den son zamanlarda Çin'e yönelik olumsuz açıklamalara cevaben sarf etmişti.

ABD'nin yeni savunma bakanı James Mattis, Güney Kore'yi korumak amacıyla bölgeye bir füze savunma sistemi yerleştirileceğini açıklayınca Çin'den tepki görmüştü.