ABD'nin en büyük sorunlarından biri olan göçmenlik ve mültecilik, ülke probleminden insanlık ayıbına dönüşmek üzere. Trump'ın göreve geldiği günden bu yana savunduğu sığınmacılık politikası, utanç dolu görüntüler ortaya koyuyor.

Texas'ta bulunan ve ABD sınırını geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden ayrılarak kamplarda tutulması büyük infiale yol açtı.

KİLİTLİ KAFESLER VE TEL ÖRGÜLER

Sınırda yakalananların kaçmaması ve ülke sınırlarına giriş yapmaması için ABD yönetimi Texas't bir kamp inşa etti. Bu kamp her ne kadar dışardan bakıldığında gayet modern ve nizami görünse de işin içinde insanlık dışı uygulamalar var.

Trump'ın Texas'taki toplama kampları ViDEO

Gözaltında tutulan, yaşları 10-18 arasında değişen çocukların kaçmasını engellemek için kilitli kafesler inşa eden ABD yönetimi, küçük çocukları bu kilitli tel kafeslere yerleştirdi. Ortaya çıkan bu görüntüler Amerikan tarihinin en utanç verici sahnelerinden birini gözler önüne serdi.

Tesiste kalanların 200 kadarının yanında ebeveyni bulunmayan çocuklar olduğu belirtilirken, 500 kadarıysa aile bölmesinde kalan çocuk ve anne-babalar.

YENİ NESİL GUANTANAMO

ABD basını da insanlık dışı olan bu duruma tepkisiz kalmadı. Los Angeles Times gazetesi Texas-Meksika sınırında Orta Amerika'dan gelen kaçak göçmenlerin tutulduğu bir merkezde yaşananların ayrıntılarını ana sayfasına taşıdı. Merkezi ziyaret eden Los Angeles Times muhabiri, gözaltında tutulanların, kaçmasını engellemek için tel örgüden yapılmış kafeslerde tutulduğunu yazdı.

ABD'nin bu uygulaması; özellikle Irak Savaşı'nda öne çıkan ve işkence yuvası olarak hatıralara kazınan Küba'daki Guantanamo hapishanesine benzetildi. Özellikle tel ve kilitli hücreler ile birlikte yerlerde yatan insan figürleri bu benzetmeye delil olarak sunuldu.

ABD'NİN TARTIŞMALI MÜLTECİ POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırı geçen göçmenleri çocuklarından ayırması, ülkeyi ayağa kaldırdı.

First Lady Melanie Trump'ın 'nefret ettiğini' söylediği ayrım için bir yazı kaleme alan eski First Lady Laura Bush, uygulamayı 'zalim', 'ahlak dışı' ve 'kalp kırıcı' olarak niteledi. Laura Bush'a göre, ortaya çıkan tablo, Amerikan tarihinin en utanç verici sahneleri arasında bulunuyor ve II. Dünya Savaşı'nda kurulan esir kamplarını hatırlatıyor.

Trump yönetimi ise ülkeyi sarsan uygulamayı savunuyor. ABD Başkanı Twitter'dan "Avrupa’da göçmenlerle ilgili yaşananların burada da yaşanmasını istemeyiz" mesajını paylaştı. İç Güvenlik Bakanlığından Kirstjen Nielsen, "Bu yönetim aileleri ayırma politikası yaratmadı. Değişen şu ki, kanunu çiğneyen insanları artık kanundan muaf saymıyoruz" diye konuştu. Adalet Bakanı Jeff Sessions ise, Fox News'te yaptığı açıklamada "Doğru olan şeyi yapıyoruz. O çocuklara özen gösteriyoruz. Onlar suistimal edilmiş değiller" dedi.

Trump'ın "Bir ABD rüyası" olarak bilinen göçmen yasası DACA'ya yönelik kaldırma hamlesi, sayıları milyonları bulan mültecilerin ülkeden kovulması ve kaderlerine terkedilmesi olarak görülüyor.