Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı onaylandı

ABD Senatosunda yapılan oylamada 12 hayır oyuna karşılık 85 evet oyu alan Coats'un kısa süre içinde yemin ederek koltuğuna oturması bekleniyor.

Eski Indiana vekili olan ve görevi geçen haftalarda sona eren Cumhuriyetçi Coats, göreve başladığında 16 federal istihbarat kurumunun sorumluluğunu taşımaya başlayacak.

Yeni görevine seçilen Coats ile ilgili tebrik mesajları geçen Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Coats'ın iyi bir seçim olduğunu ve başarılı olacağına inandıklarını dile getirdiler. Bununla birlikte bazı Demokrat senatörler, Coats'un halihazırda yürüyen Rusya ile ilgili soruşturmaya tam destek vermesini beklediklerini kaydettiler.

1981-1988 yıllarında Temsilciler Meclisinde çalışan Coats, 2001-2005 yıllarında da ABD’nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

ABD Senatosunda da görev yapan Coast, kasım ayında Trump ile görüşmesinin ardından, "Buraya tecrübelerimi paylaşmak üzere davet edildim. Ben de buna karşılık bazı tecrübelerimi aktararak önerilerimi paylaştım." açıklamasında bulunmuştu.

Coats, 2015'te yaptığı bir açıklamada, "DEAŞ’a yabancı savaşçıların katılımını engellemek için Türkiye’nin sınır güvenliğini NATO’nun sağlaması gerektiğini" söylemişti.