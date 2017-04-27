Trump'ın vergi reformunun ana hatları açıklandı

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray günlük basın brifinginde vergi reformu tasarısına yönelik önemli detayları açıkladı.

Piyasaların sabırsızlıkla beklediği tasarının, kişisel gelir vergisine yönelik kısmını anlatan Cohn, bireysel gelir vergisi dilimlerini 7'den 3'e indirerek vergi sistemini basitleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Tasarının, mevcut durumda mükelleflerin gelirine göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 değerlerini alan bireysel gelir vergisi oranlarını, yüzde 10, 25 ve 35 olmak üzere 3'e düşüreceğini kaydeden Cohn, söz konusu vergi oranlarına karşılık gelecek gelir dilimleri hakkında ise bilgi vermedi.

"İLK 24 BİN DOLAR İÇİN VERGİ ORANI YÜZDE 0 OLACAK"

Daha sonra vergi mükelleflerinin standart kesintilerini 2 katına çıkaracaklarını belirten Cohn, bu maddeye ilişkin olarak, "Evli bir çift gelirlerinin ilk 24 bin dolarlık bölümü için vergi ödemeyecek. Dolayısıyla, esasen bir çiftin kazandığı ilk 24 bin dolar için vergi oranı yüzde 0 olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'de mevcut durumda standart kesintiler, bekar vergi mükellefleri için 6 bin 300 dolar, evli vergi mükellefleri içinse 12 bin 600 dolar seviyesinde bulunuyor.

VERASET VERGİSİ İPTAL

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn, tasarıda ayrıca sermaye ve temettü karlarına uygulanan en yüksek vergi oranının yüzde 28'den yüzde 20'ye indirilmesi ve Obamacare ile ilişkili "net yatırım geliri" vergisinin iptalinin yer aldığını vurguladı.

Tasarıyla hedeflenen bir başka değişikliğin veraset vergisinin iptali olduğuna dikkati çeken Cohn, mortgage kredisi faizi ve bağışlar haricindeki tüm vergi teşviklerinin de feshedileceğini söyledi.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN YÜZDE 15'E

Tasarının şirketlerle ilgili bölümünü anlatan Mnuchin, kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi öngördüklerini belirtti.

Buna ilaveten, Amerikan şirketlerine yurt dışında tuttukları yatırımlarını sadece bir kez vergi ödeyerek ülkeye geri getirmeleri imkanı tanınacağına işaret eden Mnuchin, "Bu yurt dışında tutulan trilyonlarca doların ABD'de yatırım yapmak, sermaye almak ve istihdam yaratmak için kullanılmak üzere geri gelmesini sağlayacak." dedi.

Mnuchin, ayrıca tasarının "Bölgesel Vergi Sistemi" ile şirketlerin sadece ABD'de kazandıkları gelirler için vergi ödemelerini öngördüğünü ifade etti. Bunun, merkezini ABD'de tutan şirketlerin cezalandırılmasına son vereceğini savunan Mnuchin, tasarının özel çıkar gruplarına yönelik vergi muafiyetlerini ise kaldırmayı hedeflediğini bildirdi.

Uzmanlar, vergi reformuna yönelik tasarıdaki maddelerin, Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettikleriyle büyük oranda örtüştüğü yorumunda bulundu.

Tasarının yasalaşması için ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosundan geçmesi gerekiyor. Demokratların karşı çıkması muhtemel olan tasarıya Cumhuriyetçi vekillerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

YANITSIZ KALAN SORULAR

Mnuchin ve Cohn, konuşmalarının ardından gazetecilerin yeni vergi reformu tasarısına önelik sorularını yanıtladı.

Şirketlerin yurt dışındaki yatırımlarını ülkeye geri getirmeleri durumunda bir kerelik tabi tutulacakları vergi oranının sorulması üzerine Mnuchin, "ABD Temsilciler Meclisi ve Senato ile bu konu hakkında çalışıyoruz ancak trilyonlarca doları geri getirecek çok rekabetçi bir oran olacağını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Cohn, benzer sorular üzerine yüzde 10,25 ve 35 oranındaki vergi oranlarına tabi tutulacak gelir vergisi dilimlerini belirlemek için Kongre ile çalışmaya devam ettiklerini söylemekle yetindi.

Mnuchin ve Cohn, önerdikleri vergi reformunun bütçe açısından nötr olup olmayacağının yanı sıra Trump ve ailesinin ödeyecekleri vergi miktarlarını nasıl etkileyeceğine yönelik soruları da yanıtlamaktan kaçındı.