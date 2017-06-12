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Trump'ın vize yasağına mahkemeden bir darbe daha

Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbede de San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesinden geldi.

12.06.2017 - 21:34
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sd

Alınan karara ilişkin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi." ifadesi yer aldı.

"KARAR MÜSLÜMANLARA YÖNELİK"

Mahkeme, Trump'ın vize yasağı uygulamasının "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkeleri hedef aldığına" dikkati çekerek, bu kararın Müslümanlara yönelik olduğunu kaydetti.

İKİ DÜZENLEME DE MAHKEMELERE TAKILDI

27 Ocak'taki ilk vize düzenlemesinin mahkemeden dönmesinin ardından 6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

SON KARARI YÜKSEK MAHKEME ALACAK

ABD Adalet Bakanlığı ilgili kararı temyize götürmüş, ayrıca konuyu ABD Yüksek Mahkemesine de taşıyarak yasağın uygulanması talebinde bulunmuştu. Vize yasağı uygulamasıyla ilgili son kararın Yüksek Mahkeme tarafından kısa sürede alınması bekleniyor.

YASAK KİMLERİ İÇERİYOR

Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.

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