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Trump'ın vize yasağına yine yargı engeli

ABD Başkanı Trump'ın 8 ülkeyi kapsayan son vize yasağı, Virginia federal temyiz mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulundu.

AA | 16.02.2018 - 07:56..
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Virginia federal temyiz mahkemesi, Trump'ın son seyahat yasağını anayasaya aykırı bulduğunu açıkladı.

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti. Başyargıç Roger Gregory, Trump'ın hem resmi açıklamalarında hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında Müslümanları hedef alan sözlerine dikkati çekti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) açıklamasında, 4'e karşı 9 oyla kabul edilen kararın çok olumlu karşılandığı ve diğer mahkemelere de örnek olmasının temenni edildiği belirtildi.

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