taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5289
EURO
3,9648
ALTIN
144,18
PETR
50,5500

Trump'ın yarım kalan paylaşımına Twitter'da büyük ilgi

ABD Başkanı Trump'ın geceyarısı attığı ve "covfefe" kelimesiyle yarım kalan bir Twitter paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

31.05.2017 - 22:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın yarım kalan paylaşımına Twitter'da büyük ilgi

Yoğun Twitter kullanımı sebebiyle zaman zaman eleştiri toplayan Trump'ın geceyarısı yaptığı bir paylaşım, Trump-Twitter ilişkisini bir kez daha ülke gündemine taşıdı.

"Medyadaki sürekli olumsuz haberlere rağmen covfefe" şeklindeki paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla etkileşim alan Trump, yazım hatası sonucunda ortaya çıkan "covfefe" kelimesiyle sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Twitter'da ve diğer sosyal medya uygulamalarında binlerce kişi "covfefe" kelimesinin anlamına ilişkin tahminlerde bulunmaya ve Trump'ın yarım kalan paylaşımına ilişkin yorumlar yapmaya başlayınca konu sosyal medyada "trend topic" oldu.

TRUMP'TAN YENİ PAYLAŞIM

Sabah erken saatlerde söz konusu paylaşımını silen Trump, hemen ardından "Bakalım kim covfefe'nin gerçek anlamını çözebilecek? Tadını çıkarın." şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımı da kısa sürede 150 binden fazla etkileşim alan Trump'ın konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunup bulunmayacağı tartışması başladı. Twitter'daki kullanıcılar bir yandan kelimenin anlamına ilişkin tahminlerine devam ederken, diğer yandan da Trump'tan covfefe'nin anlamına ilişkin bir açıklama beklediklerini dile getiriyor.

Seçim kampanyası döneminden bu yana ana akım Amerikan medyası ile arasında sorunlar olan Trump, "Amerikan halkına doğrudan ulaşabilmek için sosyal medyayı kullandığını" birçok kez dile getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Akıncı ve Anastasiadis BM Genel Sekreteriyle görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı'yı telefonla arayarak New York'a davet ettiğini söyledi.
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Rus tehdidini bırakın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya seslendi: Kendiniz bir şeyler uyduruyorsunuz, sonra da bunlarla kendinizi korkutuyorsunuz.
ABD'li komedyen Trump'ın kesik başıyla poz verdi
Amerikalı komedyen Kathy Griffin, ABD Başkanı Donald Trump'ınkine benzeyen kanlı kesik başla verdiği poz büyük tepki topladı.
Avustralya'da çocuk tacizcilerine pasaport iptali
Çocuklara cinsel tacizden mahkum edilenlerin, yurt dışında çocuklara cinsel tacizde bulunmalarını önlemek için pasaportları iptal edilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

242
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

155
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

128
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

230
Banu Güven PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'e üzüldü

Banu Güven PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'e üzüldü

199
Mustafa Ceceli evleneceğini açıkladı

Mustafa Ceceli evleneceğini açıkladı

246
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM