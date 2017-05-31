Trump'ın yarım kalan paylaşımına Twitter'da büyük ilgi

Yoğun Twitter kullanımı sebebiyle zaman zaman eleştiri toplayan Trump'ın geceyarısı yaptığı bir paylaşım, Trump-Twitter ilişkisini bir kez daha ülke gündemine taşıdı.

"Medyadaki sürekli olumsuz haberlere rağmen covfefe" şeklindeki paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla etkileşim alan Trump, yazım hatası sonucunda ortaya çıkan "covfefe" kelimesiyle sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Twitter'da ve diğer sosyal medya uygulamalarında binlerce kişi "covfefe" kelimesinin anlamına ilişkin tahminlerde bulunmaya ve Trump'ın yarım kalan paylaşımına ilişkin yorumlar yapmaya başlayınca konu sosyal medyada "trend topic" oldu.

TRUMP'TAN YENİ PAYLAŞIM

Sabah erken saatlerde söz konusu paylaşımını silen Trump, hemen ardından "Bakalım kim covfefe'nin gerçek anlamını çözebilecek? Tadını çıkarın." şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımı da kısa sürede 150 binden fazla etkileşim alan Trump'ın konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunup bulunmayacağı tartışması başladı. Twitter'daki kullanıcılar bir yandan kelimenin anlamına ilişkin tahminlerine devam ederken, diğer yandan da Trump'tan covfefe'nin anlamına ilişkin bir açıklama beklediklerini dile getiriyor.

Seçim kampanyası döneminden bu yana ana akım Amerikan medyası ile arasında sorunlar olan Trump, "Amerikan halkına doğrudan ulaşabilmek için sosyal medyayı kullandığını" birçok kez dile getirmişti.