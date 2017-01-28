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Trump'ın yeni Savunma Bakanı Mattis yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis, yeni görevine yemin ederek başladı.

28.01.2017 - 15:10
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Trump, ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis’in Pentagon’da gerçekleştirilen yemin törenine katıldı. Trump, törenden önce "tank" adı verilen özel odada kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.

Trump'ın yeni Savunma Bakanı Mattis yemin etti

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Mattis’in yemin törenine katılan Trump, yeni savunma bakanı için “tam bir aksiyon adamı” ifadesini kullandı.

"SEN DOĞRU ZAMANIN DOĞRU ADAMISIN"

Trump, Mattis'i, “Sen doğru zamanın doğru adamısın.” sözleriyle överek bakanlık görevini kabul ettiği için emekli generale teşekkür etti.

Trump'ın yeni Savunma Bakanı Mattis yemin etti

ABD ORDUSUNUN BÜYÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ KARARNAME İMZALANDI

Trump, tören sonrasında aralarında ABD ordusunun büyütülmesi ile ilgili kararnamenin de bulunduğu iki başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamenin içeriği resmi olarak açıklanmadı; ancak Amerikan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu kararnamenin, ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini öngördüğü bildirildi. Aynı kararnamenin, önceki Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve “yüksek öncelikli operasyonlar” listesinde yer alan projelerin de durdurulmasını öngördüğü ifade edildi.

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