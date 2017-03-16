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Trump'ın yeni vize düzenlemesine yine mahkeme engeli

ABD Başkanı Trump'ın yeni vize düzenlemesi, gece yarısı yürürlüğe girmesine saatler kala Hawaii federal yargıcı tarafından askıya alındı.

16.03.2017 - 02:42
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesine üç ay süreyle yasak getiren ayrıca mülteci kabul programını dört aylığına askıya alan kararnameyi geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. İlk kararnamede yasaklı ülkeler listesinde bulunan Irak, ikinci kararnamede listeden çıkartılmıştı.

HAWAİ FEDERAL YARGICI KARARI ASKIYA ALDI

Hawaii Bölge Mahkemesi Yargıcı Derrick Watson, Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik vize ve seyahat yasağının hukuka uygunluk koşulu taşımadığını açıkladı.

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