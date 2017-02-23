Trump yönetiminden Meksika'ya ilk üst düzey ziyaret

ABD Başkanı Trump ve Meksika Devlet Başkanı Nieto’nun geçen ay iptal edilen görüşmesinin ardından, ABD'nin Dışişleri Bakanı Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı Kelly Meksika’yı ziyaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun geçen ay iptal edilen görüşmesinin ardından, Trump yönetiminin ilk üst düzey heyeti olarak ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly Meksiya’ya ulaştı.

DUVAR DA GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson’un ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tillerson’un Meksika Devlet Başkanı Nieto ile yapacağı görüşme başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacağına yer verildi.

Tillerson’a İç Güvenlik Bakanı Kelly’nin de eşlik edeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve örülmesi planlanan duvarın konuşulması bekleniyor.

Trump'ın, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararnamesinin ardından, Nieto, 31 Ocak'ta ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.