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Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, yargıç Antonin Scalia'nın hayatını kaybetmesiyle boşalan Yüksek Mahkeme üyeliğine Neil Gorsuch'u aday gösterdi.

01.02.2017 - 04:59
  1. Haberler
  2. Politika

Trump, seçim çalışmalarında ABD Başkanı olması durumunda aday göstereceği yönünde daha önce öne çıkardığı 49 yaşındaki Gorsuch'u, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Mahkeme üyeliğine aday olarak açıkladı.

Trump, "Ben sözünün eri bir insanım. Gorsuch ABD yasalarını en iyi şekilde uygulayacak isimdir." diye konuştu.

Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi belli oldu

ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Eğitimini Columbia, Harvard ve Oxford üniversitelerinde yapan Gorsuch'u Senatonun da onaylaması gerekecek. Çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşan Senatodan Gorsuch'u onaylaması bekleniyor.

OBAMA'NIN ADAYI GARLAND

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Scalia'nın Şubat 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından bir ay sonra 63 yaşındaki Federal Temyiz Mahkemesi hakimi Merrick Garland’ı aday göstermişti.

Muhafazakar eğilimleriyle tanınan Yargıç Antonin Scalia, 13 Şubat'ta Teksas'ta doğal yolla hayatını kaybetmişti.

Obama, Scalia'nın ölümünden sonraki ilk açıklamasında yeni bir adayı en kısa zamanda göstereceğini ve bunun anayasal bir hak olduğunu belirtmişti.

YÜKSEK MAHKEMEDE ETKİLİ OLAN TARAF CUMHURİYETÇİLER

Demokratlar, Obama'nın (muhtemel bir liberal yargıcı) bir an önce bir aday göstermesi ve bunun Senato'da onaylanması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise kasım ayında seçilecek yeni başkanın yeni yargıcın atamasını yapmasının daha doğru olduğu görüşünü dile getirdi. 
Yüksek Mahkemede Scalia'nın ölümüne kadar 5'e 4 muhafazakar yargıçların üstünlüğü vardı. Scalia'dan boşalan koltuğa Gorsuch'un gelmesiyle Cumhuriyetçilerin Yüksek Mahkeme'deki etkisi devam ediyor.

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