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Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi

ABD’nin İndiana eyaletinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şeklinde ekstazi hapları ele geçirdi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 07:53..
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İndiana eyaletinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzü şekli verilmiş ekstazi hapları ele geçirdi.

ARKASINDA TRUMP'IN SLOGANI YAZIYOR

Hapların ön kısmında Trump’ın yüzü, arka kısmında ise Trump’ın seçim döneminde kullandığı slogana atıfta bulunan “Great Again (Yeniden Mükemmel)" yazısının yer aldığı aktarıldı.

OPERASYONDA 129 KİŞİ YAKALANDI

Yetkililer, daha önce de farklı yerlerde Trump'ın yüzü şeklinde uyuşturuculara rastlandığını kaydetti.  Düzenlenen operasyon kapsamında 129 kişinin yakalandığı ve 272 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Trump’ın yüzü şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi

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