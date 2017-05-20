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Trump'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'a füze

Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan ve bazı bölgeleri kontrol eden Şii grup Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir bali

20.05.2017 - 11:13
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Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan ve bazı bölgeleri kontrol eden Şii grup Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir balistik füze yolladığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a ziyaretinden bir gün önce gerçekleşen saldırı Suudi Arabistan'ın füze savunma sistemiyle engellendi.

Trump'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'a füze

FÜZEYE MÜDAHALE EDİLDİ

Başkent Riyad'a gönderilen füzeye şehrin 200 kilometre batısında müdahale edildiği belirtildi. İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Riyad'a Burkan-1 tipi bir balistik füze fırlattıklarını duyurdular.

Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya televizyonu ise, füzenin Ar Rayn bölgesinde yok edildiğini ve çöle düşürüldüğünü söyledi.

Trump'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'a füze

HUSİLER'İN EN UZUN MENZİLLİ SALDIRISI

Yemen'deki savaşa müdahil olan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı uçakların daha sonra Yemen'de bazı Husi hedeflerini vurduğu kaydedildi.

Başkent Riyad'a fırlatılan balistik füze, iki yıldır Suudi Arabistan'la savaş halinde olan Husiler'in yaptığı en uzun menzilli saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti.

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