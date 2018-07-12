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Trump'la ilişkiye giren porno yıldızı gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump'la ilişkisi ortaya çıkan porno yıldızı Stormy Daniels, ABD'de bir striptiz kulübünde gösteri yaparken gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 12:20..
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ABD Başkanı Donald Trump'la ilişki yaşadığını söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels, Ohio eyaletinde gözaltına alındı.

AVUKATI 'KARAR SİYASİ' DEDİ

Twitter'dan açıklama yapan Daniels'ın avukatı Michael Avenatti gözaltı işleminin "siyasi gerekçelerle" yapıldığını söyledi.

Trump'la ilişkiye giren porno yıldızı gözaltına alındı

İddiaya göre gerçek adı Stephanie Gregory Clifford olan Stormy Daniels Ohio'da bir striptiz kulübünde şov yaparken bir müşterinin kendisine dokunmasına izin verdi. Ohio yasalarına göre yasak olan bu hareket nedeniyle polis gözaltı işlemi uyguladı.

Daniels'ın avukatı fiziksel temasın porno yıldızının rızası dışında geliştiğini belirtti.

Trump'la ilişkiye giren porno yıldızı gözaltına alındı

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