taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.309
USD
3,5664
EURO
4,0077
ALTIN
144,64
PETR
53,7400

Trump'la selfie çeken İsrailli milletvekiline tepki

Donald Trump’la fotoğraf çektirme umuduyla gizlice protokol sırasına giren İsrailli milletvekili İsrailli yetkilileri kızdırdı.

23.05.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'la selfie çeken İsrailli milletvekiline tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyaretinin unutulmazları arasında giren selfie’ci Likud milletvekili Oren Hazan sessizliğini bozdu

Protokol kurallarının dışına çıkarak Trump’la selfie çeken ve bu hareketiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kızdıran Hazan, Trump’la arasında geçen konuşmayı Ynews isimli internet sitesine anlattı.

Trump'la selfie çeken İsrailli milletvekiline tepki

"TRUMP’A BİZİM GİBİ DAHA FAZLA İNSANA İHTİYAÇ VAR DEDİM"

İnsanların kendisine ‘İsrailli Trump’ dediğini ve buna Trump’a söylediğini anlatan Hazan, şöyle devam etti:

“Ona ne kadar heyecanlı olduğumu ve en başından beri kendisinin bir hayranı olduğumu anlattım. Ardından ona ‘Bizim gibi daha fazla insana ihtiyaç var’ dedim. Sonra da ‘Ne dersin, bir selfie çekebilir miyiz’ diye ekleyiverdim. O da bana ‘Buyur’ dedi.”

"TELEFONUM TAKILDI"

Binyamin Netanyahu’nun kendisi kadar heyecanlı olmadığını da itiraf eden Hazan, “Utanç verici olan şey şu ki telefonum takıldı” diye konuştu.

"PARLAMENTODAN GÖNDERMELİYİZ, NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ"

Hazan’a tepki gösteren bir diğer isimse Likud Merkez Komite üyesi Benjamin Lachkar oldu.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Lachkar, “Oren Hazan’ı parlamentodan göndermeliyiz, ne kadar erken o kadar iyi” diye yazdı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ: NE YAZIK Kİ LİSTEDE OLMAYAN İNSANLAR ÖN SIRAYA GİZLİCE GİRDİ

Bu arada İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hazan’ın bu hareketi nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Zira bakanların, MOSSAD üyelerinin sakince Trump’la tokalaştığı sırada ön sıraya ‘dalan’ Hazan’ın bu alanda bulunmaması gerekiyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nashon, bakanlığın sadece ‘İsrail’in üst düzey isimlerini’ davet ettiğinin atını çizerek “Ne yazık ki listede olmayan az sayıdaki insan tokalaşanların olduğu sıraya gizlice girdi ve Dışişleri Bakanlığı tarafının ricalarına karşın ayrılmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

500
Türkiye'den Avusturya'ya NATO engeli

Türkiye'den Avusturya'ya NATO engeli

66
Ozan Tufan gözaltına alındı

Ozan Tufan gözaltına alındı

99
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül aynı karede

51
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

109
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM