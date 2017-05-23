Trump'la selfie çeken İsrailli milletvekiline tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyaretinin unutulmazları arasında giren selfie’ci Likud milletvekili Oren Hazan sessizliğini bozdu

Protokol kurallarının dışına çıkarak Trump’la selfie çeken ve bu hareketiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kızdıran Hazan, Trump’la arasında geçen konuşmayı Ynews isimli internet sitesine anlattı.

"TRUMP’A BİZİM GİBİ DAHA FAZLA İNSANA İHTİYAÇ VAR DEDİM"

İnsanların kendisine ‘İsrailli Trump’ dediğini ve buna Trump’a söylediğini anlatan Hazan, şöyle devam etti:

“Ona ne kadar heyecanlı olduğumu ve en başından beri kendisinin bir hayranı olduğumu anlattım. Ardından ona ‘Bizim gibi daha fazla insana ihtiyaç var’ dedim. Sonra da ‘Ne dersin, bir selfie çekebilir miyiz’ diye ekleyiverdim. O da bana ‘Buyur’ dedi.”

"TELEFONUM TAKILDI"

Binyamin Netanyahu’nun kendisi kadar heyecanlı olmadığını da itiraf eden Hazan, “Utanç verici olan şey şu ki telefonum takıldı” diye konuştu.

"PARLAMENTODAN GÖNDERMELİYİZ, NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ"

Hazan’a tepki gösteren bir diğer isimse Likud Merkez Komite üyesi Benjamin Lachkar oldu.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Lachkar, “Oren Hazan’ı parlamentodan göndermeliyiz, ne kadar erken o kadar iyi” diye yazdı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ: NE YAZIK Kİ LİSTEDE OLMAYAN İNSANLAR ÖN SIRAYA GİZLİCE GİRDİ

Bu arada İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hazan’ın bu hareketi nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Zira bakanların, MOSSAD üyelerinin sakince Trump’la tokalaştığı sırada ön sıraya ‘dalan’ Hazan’ın bu alanda bulunmaması gerekiyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nashon, bakanlığın sadece ‘İsrail’in üst düzey isimlerini’ davet ettiğinin atını çizerek “Ne yazık ki listede olmayan az sayıdaki insan tokalaşanların olduğu sıraya gizlice girdi ve Dışişleri Bakanlığı tarafının ricalarına karşın ayrılmayı reddetti” ifadelerini kullandı.