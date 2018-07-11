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Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

ABD'nin vergi uygulamalarına 34 milyar dolarlık uygulamayla misilleme yapan Çin'e bir vergi daha geldi. ABD, 200 milyar dolarlık ürünün listesi yayımlandı.

AA | 11.07.2018 - 06:22..
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Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı her geçen gün kızışıyor. Çin'in 34 milyar dolarlık vergi uygulamasının ardından 16 milyar dolarlık bir misilleme daha yapacağı bilgisi üzerine Trump harekete geçti.

Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

5 BİN ÜRENE YÜZDE 10 VERGİ

Washington yönetimi, ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olacak bir adım daha attı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak Çin menşeli ürünlerin listesini açıkladı.

Yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

TRUMP TALİMAT VERDİ

Bununla birlikte, listenin önemli bir bölümünü "Made in China 2025" girişimini zedeleyecek teknoloji ağırlıklı ürünlerin oluşturması dikkati çekti.

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listenin geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklini alacağı bildirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, listeye ilişkin açıklamasında, ABD'nin geçen cuma "Çin'in adil olmayan faaliyetlerine cevaben yaklaşık 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulamaya başladığını" hatırlattı.

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