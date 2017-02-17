Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden istifasını istediği Michael Flynn'in Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi verdiği için istifasını istediğini belirten Trump, "ABD Başkan Yardımcısına gerçekleri söylemedi ve daha sonra hatırlamadığını belirtti, bu kabul edilemez.” dedi.

Trump, Flynn’in Rus Büyükelçisi ile telefonla görüşmesinde bir sorun görmediğini kaydederek, “İşini yapıyor” ifadesini kullandı.

(Fotoğraf: Reuters)

"İSTİFASINI İSTEDİM O DA SAYGIYLA KARŞILADI"

Donald Trump, Flynn’in Pence’e yanlış bilgi vermesi üzerine, “Ben de onun istifasını istedim, o da bunu saygıyla karşıladı. Her şey bir tarafa o iyi bir insan.” diye konuştu.

Ayrıca Trump toplam 76 dakika süren basın toplantısında, ABD ana akım medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirdi.

"OBAMA'DAN ENKAZ DEVRALDIM"

Trump, eski Başkan Barack Obama’dan “enkaz” devraldığını belirterek, bir önceki yönetimden kalan sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Trump, “Yönetimimizde her şey yolunda” ifadesini kullanarak ABD ana akım medyanın ise doğruları yansıtmadığını kaydetti.

"BU TOPLANTIYI MEDYA DOĞRUYU SÖYLEMEDİĞİ İÇİN YAPIYORUM"

Donald Trump, “Bu basın toplantısını ülkemizdeki birçok medya organı ve muhabirlerin doğruyu söylemediği için yapıyorum. Bizim halkımız doğruyu bilmek zorundadır ve saygıyı hakediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: Reuters)

Trump, “Basın dürüst değil ve biz bunu konuşmazsak bu Amerikan halkına yalan söylediğimiz anlamına gelir. Bunu dile getirmeliyiz. Basının neden böyle yaptığını araştırmalıyız, kontrolden çıkmış durumdalar.”

"BİLGİLERİ SIZDIRANLARI BULACAĞIZ"

Öte yandan Trump, Flynn olayını örnek vererek ABD basınına Beyaz Saray’dan gizli bilgilerin sızdırılmasını eleştirdi. Gizli bilgilerin basına sızdırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Trump, “Bilgileri yalancı basına sızdıranları bulacağız.” dedi.

Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.

(Fotoğraf: Reuters)