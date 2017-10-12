Trump'tan ABD medyasına nükleer silah tepkisi

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Trump, Amerikan NBC kanalında yer alan bir haberde, "Pentagon'daki bir toplantıda, ABD'nin bugünkünden 10 kat daha fazla nükleer silaha sahip olması gerektiğini söylediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"MEDYANIN HER İSTEDİĞİNİ YAZMASI İĞRENÇ"

Trump, "NBC'nin yalan haberinde belirtildiği gibi asla nükleer silahların sayısının artırılmasını tartışmadım. Sadece (bu silahların) en iyi kondisyonda olması gerektiğini konuştuk. Şu anda çok sayıda nükleer silahımız var ve bunların iyi durumda olmasını istiyorum, tartıştığımız tek şey buydu. Dürüstçe söylemek gerekirse medyanın her istediğini yazabiliyor olması iğrenç bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer silah sayısını artırmasının gerekli olmadığını dile getiren Trump, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de konuyla ilgili NBC'nin iddiasını net sözlerle yalanladığını bildirdi.

MATTİS'TEN DE YALANLAMA

Öte yandan Bakan Mattis de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak iddiayı ortaya atan medya kuruluşlarını eleştirdi.

Mattis, "Başkan'ın, ABD'nin nükleer silah kapasitesini artırma isteğine yönelik yakın zamanda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler yapmak sorumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

NBC kanalı, temmuz ayında Pentagon'daki bir toplantıda ABD Başkanı Trump'ın "ülkenin nükleer silah sayısının 10 kat artırılması gerektiğini söylediğini" iddia etmiş, Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanlamış, NBC kanalının lisansının sorgulanabileceğini ima etmişti.

TİLLERSON'A KUZEY KORE GÖNDERMESİ

Trump, Beyaz Saray'daki açıklamalarında Kuzey Kore ile yaşanan gerilime ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı da isim vermeden eleştiren Trump, Kuzey Kore konusunda "bazı fikir ayrılıkları yaşadıklarını" dile getirdi.

Trump, "(Onunla) çok iyi ilişkilerimiz var. Ancak Kuzey Kore'ye yaklaşım konusunda bir miktar fark var." dedi.

"VAKTİNİ BOŞA HARCIYORSUN" DEMİŞTİ

Başkan Trump ile Tillerson arasındaki Kuzey Kore "anlaşmazlığı" daha önce de medyaya yansımış, Tillerson'ın Çin ziyareti sırasında Trump, "Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcıyorsun." diye konuşmuştu.