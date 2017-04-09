Trump'tan ABD'li askerlere tebrik mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırının ardından Suriye hükümetine ait bir hava üssüne füze saldırısı talimatı vermiş ve ABD 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'de Shayrat Hava Üssü'nün farklı noktalarını vurmuştu.

TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Olayın yankıları sürerken ABD başkanı Trump, saldırıda görev alanları tebrik eden bir mesajı kişisel Twitter hesabından paylaştı.

"TEBRİK EDİYORUM"

Trump, "Dünyayı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'deki saldırıda başarılı bir şekilde temsil eden kadın ve erkek askerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

RUSYA'YLA TERS DÜŞTÜ

Ajanslara göre Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın çok yakın müttefiki olan Putin'in ABD'nin bu eylemini, "uydurma bir bahaneyle", "egemen bir devlete karşı yapılmış bir saldırı" olarak gördüğünü ve dünyanın dikkatini Irak'ta meydana gelen sivil ölümlerinden uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti.

"RUSYA'DAN ONAY İSTEMİYORUZ"

Amerikalı yetkililer, füze saldırısından önce Rus yetkililere bilgi verdiklerini, üste bulunan Rus askerlerinin vurulmaması için özel dikkat sarf edildiğini ve üste Rusların bulunduğu bölümlerin vurulmadığını söylediler. Ancak saldırı öncesi Rusya'dan onay istenmediği de belirtildi.