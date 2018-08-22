Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

Batı Virginia’da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, “AB’den ABD’ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız” dedi.

Trump’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

ÇELİK VE ALİMÜNYUMA DA EK VERGİ KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, daha önce çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söylemişti.

TRUMP SAVAŞ AÇTI

Trump'ın bu hamleleri 'ticaret savaşı' olarak adlandırılıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nden büyük tepkiler gelmesine yol açıyor. Alınan bu yeni karara AB'nin nasıl karşılık vereceği merak ediliyor.