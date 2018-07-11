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Trump'tan Almanya'ya: Rusya'nın kontrolündeler

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump Almanya'ya yönelik sert açıklamalar yaptı. Trump Almanya'yı Rusya'nın kontrolünde olmakla suçladı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 17:12..
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Brüksel'de gerçekleşen NATO toplantısında ABD ile Almanya2nın söz düellosu damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya'ya bağlı olarak hareket ettiğini belirtti.

Trump'tan Almanya'ya: Rusya'nın kontrolündeler

Trump Almanya'nın Rusya'dan satın aldığı doğalgazın bir güvenlik endişesi yarattığını ifade ederek "Almanya'nın tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor olması NATO için çok kötü bir şey" dedi.

Trump'tan Almanya'ya: Rusya'nın kontrolündeler

RUSYA'DAN ALINAN DOĞALGAZ

ABD'nin Sovyetler birliği zamanlarından bu yana Avrupayı ve özellikle Almanya ve Fransa'yı koruduğunu belirten Trump, şu anda bu ülkelerin Rusya'dan gaz ve petrol almasının sadece Rusya'yı zengin edeceğini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Almanya arasında kararlaştırılan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini eleştirerirken "Almanya'yı korumakla yükümlü olduklarını, ancak Almanya'nın Rusya'ya milyarlarca dolar ödediğini” ve "bunu çok uygunsuz” bulduğunu belirtti. Trump, Rus doğalgazına bağımlı duruma düştüğünü ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini” öne sürdüğü Almanya'yı Moskova'nın "esiri” olarak tanımladı.

MERKEL'DEN CEVAP

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'yı Rusya'nın "esiri” olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'e giden Merkel burada yaptığı açıklamada, Almanya'nın "bağımsız bir şekilde” siyaset yürüten bir ülke olduğunu söyledi.

Trump'tan Almanya'ya: Rusya'nın kontrolündeler

"Geçmişte Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edildiği dönemi yaşadığını” belirten Merkel, "Bugün ise Almanya Federal Cumhuriyeti olarak özgürce birleştiğimizi, böylelikle bağımsız bir şekilde siyaset yapabildiğimizi ve bağımsız bir şekilde kararlarımızı alabildiğimizi söyleyebilmekten çok memnunum” diye konuştu.

 

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