Trump'tan Almanya'ya 'savunma harcamaları yap' uyarısı

NATO ülkelerinin çoğunun artık savunma harcamalarını NATO taahhütleri kapsamında yapmadığını belirten Trump, "Almanya'yı bizden çok faydalanıp harcama yapmıyor" diyerek uyardı.





TRUMP ALMANYA'YI HEDEF ALDI

NATO ülkelerinin yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefinin düşük olduğunu belirten Trump, “Bu rakam gerçekten yüzde 4 olmalı, yüzde 2 çok düşük bir rakam” dedi.

Almanya’nın savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO içerisindeki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini savunan Trump, bu ülkeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Almanya, sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve en fazla faydalanan da o. Açıkçası ABD’den çok çok daha fazla (faydalanıyor). Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar. Dolayısıyla bu bizim daha sonra konuşacağımız bir şeydir.”