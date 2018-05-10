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Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Amerika'da birçok yayın organının kendisi hakkında kasıtlı olarak olumsuz haber yaptığını savunan Başkan Trump, akreditasyon kartlarının alınmasıyla tehdit etti.

AA | 10.05.2018 - 04:41..
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Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump, ana akım Amerikan medyasının kendisi hakkında 'yalan haber' yaptığını iddia etti. Basın organlarını, akreditasyon kartlarının alınmasıyla tehdit eden Trump'a, Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'tan da destek geldi.

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

TRUMP VE BEYAZ SARAY'DAN BASINA AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili sürekli "yalan haberler" ürettiğini savunan Trump, açıklamasında, "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Basın özgürlüğünü savunuyoruz ancak bazı yalan haberler çok çirkin" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi


TEHDİT SONRASI BASIN TRUMP'I HEDEF ALDI

Akreditasyon konusundaki açıklaması dikkatleri çeken Trump, özellikle CNN, Washington Post, NBC ve New York times gibi liberal Amerikan medyasından eleştiri topladı.

Amerikan CNN kanalı Trump'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunurken, Trump'ın göreve geldiğinden bu yana medya ile sorunlar yaşadığına dikkati çekti. Trump'ın bazı medya kuruluşlarının ya da bazı muhabirlerin akreditasyonlarını iptal etmeyi daha önce de düşündüğü iddia edilen haberde, bunun çok yanlış bir adım olacağı kaydedildi.

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