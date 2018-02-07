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Trump'tan askeri geçit töreni talebi

ABD Başkanı Doanld Trump ülkesinde kendisi karşısında yürütülen kampanyalara karşı askeri geçit töreni düzenleme kararı aldı.

AA | 07.02.2018 - 09:53..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Washington’da askeri geçit töreni düzenleme talebinde bulunduğu, Pentagon’un da bu talebi kasım ayında yerine getirmeyi planladığı bildirildi.

Washington Post gazetesinin iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın 18 Ocak’ta Pentagon’da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirdiği iddia edildi.

Trump'tan askeri geçit töreni talebi

FRANSA'DAN ETKİLENDİ

Haberde, Trump'ın geçen yıl Paris’te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilendiği için böyle bir talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Pentagon’un Trump’ın bu ifadesini talimat olarak aldığına dikkat çekilen haberde, Amerikan medyasına konuşan bazı savunma yetkilileri, askeri geçit töreni için plan yapmaya başladıklarını açıkladı.

Trump'tan askeri geçit töreni talebi

"ASKERLERİN DESTEKÇİSİ"

CNN’e konuşan Pentagon sözcülerinden Charlie Summers da Pentagon’un askeri geçit töreni planının henüz olgunlaşmadığını ancak muhtemel tören için 11 Kasım'ın düşünüldüğünü ifade etti.

Trump'tan askeri geçit töreni talebi

Konuyla ilgili haberlerin medyada çıkması üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’tan açıklama geldi.

Sanders, “Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün hayatlarını riske atan Amerika’nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma Bakanlığından tüm Amerikalıların takdirlerine sunulacak bir kutlama arayışına girmesini istedi.” dedi.

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