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Trump'tan Barzani'ye mektup

ABD Başkanı Trump'ın Barzani'ye gönderdiği mektupta, ortak hareket edilmesine vurgu yapıldı.

06.03.2017 - 18:20
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ASD

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın IKBY Başkanı Barzani'ye gönderdiği mektupta her iki taraf arasındaki ortak dayanışma ve yardıma vurgu yapıp, ortak hareket edilmesi halinde mevcut engellerin üstesinden gelinebileceği ifade edildi.

ORTAK HAREKET EDERSEK ENGELLERİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Açıklamada ayrıca Trump'ın mektubunda, "önümüzde birçok zorluklar var ancak ortak hareket edilmesi halinde engellerin üstesinden gelinebilir, ortak çıkarlar korunup, barış ve istikrar temin edilebilir" görüşlerine yer verildiği kaydedildi.

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