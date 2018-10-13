Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından attığı tweet ile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"ONUNLA GÖRÜŞMEK HARİKA OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafından serbest bırakılan Rahip Brunson, Oval Ofis’te benimle öğleden sonra görüşecek. Onu görmek ve onunla görüşmek harika olacak. O çok zor tecrübelerden geçen harika bir Hristiyan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardımlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

"ANLAŞMA YAPILMADI"

​Trump, bir sonraki tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı: "Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam."